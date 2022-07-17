Портативную консоль Aya Neo Air Pro показали на фото

Компания Ayaneo опубликовала живые фото портативной Windows-консоли Air Pro в сравнении со Steam Deck и Nintendo Switch. Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 5825U с графикой Vega 8 или шестидяерным Ryzen 5 5560U с Vega 6, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR4X, слотом для накопителя M.2, аккумуляторами ёмкостью 10050 мАч и 7350 мАч соответственно. Вариант с Ryzen 7 5825U, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 2 ТБ и батареей на 10050 мАч оценен в 1400 долларов. Он появится в продаже в сентябре. Версия с Ryzen 5 5560U выйдет уже в следующем месяце по цене от 550 долларов.