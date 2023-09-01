Портативную консоль Lenovo Legion Go оценили в 800 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Legion Go, которая будет конкурировать на рынке со Steam Deck и ASUS ROG Ally. Новинка характеризуется 8,8-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 нит, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 60 Гц или 144 Гц, а также отсутствием поддержки AMD FreeSync Premium, восьмиядерным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с максимальной частотой 5,1 ГГ и производительной графикой AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ, слотом для карты памяти microSD UHS-II до 2 ТБ, батареей ёмкостью 49,2 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, системой охлаждения Coldfront с 79-лопастным вентилятором из жидкокристаллического полимера и съемными контроллерами с сенсорной панелью, колесиком мыши и джойстиками с датчиком Холла, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Windows 11. Консоль станет доступна для покупки в октябре по цене в 800 евро. Цена очков Legion Glass VR будут составляет 500 евро.