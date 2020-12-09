После атаки на серверы Foxconn Ransomware были украдены конфиденциальные данные

Foxconn недавно пострадал от атаки программ-вымогателей, в результате чего были повреждены ее серверы и резервные копии. Компания не оправилась от атаки, в результате которой были украдены конфиденциальные данные.

29 ноября 2020 года Foxconn подверглась атаке с использованием программ-вымогателей на своем предприятии в Северной Америке, расположенном в Сьюдад-Хуаресе, Мексика. Атака была совершена оператором программы-вымогателя DoppelPaymer, который теперь требует 34,7 миллиона долларов США в биткойнах.

Согласно записке о выкупе, "Ваши файлы, резервные копии и теневые копии недоступны, пока вы не заплатите за инструмент дешифрования", - написала DoppelPaymer в записке о выкупе, которая появляется на серверах Foxconn. Если в течение 3 рабочих дней после заражения не будет установлено никаких контактов, первая часть данных будет доступна общественности… а все остальные останутся недоступными для вас.

В ходе атаки 29 ноября DoppelPaymer, по-видимому, зашифровал около 1200 серверов, украл 100 ГБ незашифрованных файлов, удалил от 20 до 30 ТБ резервных копий и многое другое.