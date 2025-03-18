Поставщики холодильного оборудования для общепита, рейтинг лучших

Выбор надежного поставщика холодильного оборудования — важная задача для любого предприятия общепита. От качества холодильников зависит сохранность продуктов, соблюдение санитарных норм и репутация заведения. В этом рейтинге мы собрали информацию о ведущих поставщиках, чтобы помочь вам найти лучшего партнера по критериям качества техники, сервиса и надежности организаций.

ТОП-10 поставщиков холодильного оборудования для общепита

  1. Restoll
  2. ПроектХолод
  3. ПромФрост
  4. MosHoReCa
  5. ABAT
  6. Рефро
  7. PRO-Бизнес
  8. Whitegoods.ru
  9. ШефСтор
  10. Ресторан Комплект

Restoll

Поставщик профессионального оборудования, специализируется на комплексном оснащении заведений сферы HoReCa. Основная задача компании – помощь в подборе техники под конкретные нужды, организация удобной доставки и предоставление дополнительных услуг. Интернет-магазин Restoll помог множеству заведений обустроить кухни и производственные помещения. В каталоге представлено холодильное оборудование от официальных поставщиков с гарантией. Фирма предлагает отдельные позиции и комплексное оснащение заведений. Специалисты подбирают инвентарь, посуду и приборы всех видов, исходя из принципа эффективности. Если клиент не находит нужную модель, менеджеры помогают отыскать требуемый товар или оформить предзаказ у поставщиков. Цель Restoll – не просто продать как можно больше товаров, а помочь максимальному количеству людей в реализации их бизнеса. В ассортименте представлены морозильные лари, шкафы шоковой заморозки, охлаждаемые столы и другое холодильное оборудование.

Преимущества:

  • Комплексное оснащение и планирование пространства.
  • Широкая география доставки по всей России через CDEK, DPD, «Деловые линии» и ПЭК.
  • Полный ассортимент от стеллажей до специализированной техники.
  • Гарантия на всю сертифицированную продукцию.
  • Помощь в экономии при покупке товара.
  • Профессиональная консультация по подбору инвентаря.

холодильное оборудование для общепита

ПроектХолод

Специализируется на холодильных камерах и другом оборудовании для общепита. Предприятие проектирует их более 15 лет. И предлагает готовые к эксплуатации сборные холодильные камеры или разработку индивидуальных проектов по размерам заказчика или дизайн-проекту помещения. Компания осуществляет полный цикл работ: проектирование, доставку, установку и обслуживание холодильных камер. Каждого заказчика сопровождает персональный специалист. Возможно приобретение товаров в лизинг на выгодных условиях.

Преимущества:

  • Более 3000 довольных клиентов в России.
  • Бесплатный выезд замерщика-консультанта для точного расчета.
  • Бесплатный проект и 3D визуализация для понимания стоимости.
  • Официальный договор и гарантия от 1 года.
  • Монтаж техники от 1 дня и последующее сервисное обслуживание.

оборудование для общепита

ПромФрост

Это многопрофильное предприятие, существующее на рынке с 1995 года. Является официальным дистрибьютором 54 брендов, включая ОАО «ПОЛАИР», Bitzer, Danfoss, ООО «Остров-Комплект», ПК «Север» и другие. Предприятие предлагает комплекты промышленного холодильного оборудования от 10 000 рублей. В ассортименте более 6000 товаров, включая готовые камеры и различные комплектующие. Вся продукция сертифицирована. За время существования компания оборудовала большое количество предприятий и организаций Южного и Северо-Кавказского Федеральных Округов и других регионов России. ПромФрост обеспечивает полный комплекс услуг от подбора инвентаря до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Преимущества:

  • Скидки до 50% для постоянных клиентов.
  • Индивидуальное коммерческое предложение в течение часа.
  • Доставка в любой регион России через надежных перевозчиков.
  • Бесплатная замена узлов и деталей с производственным браком.
  • Применение современных озонобезопасных хладагентов.

холодильное оборудование

MosHoReCa

Крупнейшая федеральная компания по продаже профессионального кухонного оборудования для оснащения объектов в сегментах HoReCa и Retail. Работает более 7 лет и является официальным дилером всех представленных в каталоге производителей. За 5 лет MosHoReCa прошла путь от небольшого интернет-магазина до крупного интернет-маркета. Ассортимент включает технику разных ценовых категорий. В каталоге представлено более 20 000 наименований продукции от 400 российских и зарубежных брендов, в том числе холодильные витрины, горки, лари, шкафы, столы, льдогенераторы и винные шкафы. Фирма отказалась от физических точек продаж, что позволяет поддерживать оптимальный уровень цен для клиентов. Она осуществляет комплектацию, доставку, сборку, монтаж и запуск приобретенной аппаратуры для клиентов Москвы и области. Инженеры компании инструктируют персонал по эксплуатации техники, оказывают услуги сервисного обслуживания и выполняют гарантийный ремонт.

Преимущества:

  • Низкие цены, благодаря прямой работе с производителями и отсутствию затрат на аренду.
  • Собственный парк грузового автотранспорта и широкая сеть складов.
  • Быстрая комплектация заказа, благодаря наличию собственного склада.
  • Профессиональные консультации по выбору товаров и комплектации объектов.
  • Более 300 положительных отзывов на Яндекс.Маркете.

ABAT

Компания зарекомендовала себя как надежного поставщика высококачественных технических решений для общепита. Организация инвестирует более 50% прибыли в модернизацию производства и приобретение новых технологий. Партнерские отношения с ведущими мировыми производителями, такими как TRUMPF и Amada, позволяет ей предлагать продукцию высокого качества по приемлемым ценам.

Преимущества:

  • 100% оригинальная продукция с гарантией качества.
  • Программы лизинга и кредитования для бизнеса любого масштаба.
  • Квалифицированная поддержка от специалистов с высшим образованием.
  • Профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание.
  • Постоянное внедрение инноваций и современных технологий.

Рефро

Компания начала работу в 2008 году как небольшая семейная сервисная компания, а уже через год был открыт интернет-магазин с небольшим ассортиментом холодильной аппаратуры. Это один из первых магазинов, который выполнял полный комплекс услуг: проектирование, доставку, разгрузку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. С тех пор фирма значительно расширила свой ассортимент, который сегодня насчитывает около 110 000 товаров. Сегодня она работает с федеральными сетями и имеет клиентов, среди которых Мираторг, ВкусВилл, Военторг, Фасоль, Лукойл и другие. В каталоге категории «Шкафы холодильные для общепита» представлено 175 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей.

Преимущества:

  • Наличие товара на 20-ти региональных складах по всей России.
  • Бесплатная доставка и единый тариф в регионах присутствия.
  • Фирменная гарантия от 6 месяцев и сеть авторизованных сервисных центров.
  • Широкий ассортимент продукции от более чем 800 брендов.
  • Возможность покупки в кредит и рассрочку.
  • Еженедельные акции.

PRO-Бизнес

Специализируется на поставке и обслуживании техники, посуды и инвентаря для разных заведений: ресторанов, кафе, баров, пиццерий, пекарен, кондитерских, магазинов и прачечных. Ассортимент включает широкий спектр товаров: от пароконвектоматов, плит и холодильных шкафов до специализированного оснащения. Также в каталоге представлена профессиональная посуда и инвентарь, включая гастроемкости, наплитную посуду, барное стекло и столовые приборы.

Поставщиками PRO-Бизнес являются проверенные временем компании из России, Италии, Германии, США, Испании и Китая, чья продукция известна высоким качеством во всем мире. Сеть сервис-партнеров в крупнейших российских городах обеспечивает обслуживание аппаратуры и наличие необходимых запчастей.

Преимущества:

  • Быстрая и бережная доставка по Москве и России.
  • Оперативный клиентский сервис (ответ в течение 10 минут).
  • Бонусная программа с подарками и скидками для постоянных покупателей.
  • Доступные цены с НДС, благодаря прямой работе с производителями.

Whitegoods.ru

Интернет-магазин оборудования для HoReCa, действующий на российском рынке с 2005 года. Сейчас основной фокус компании сместился на инвентарь для ресторанов, кафе, столовых и магазинов. В каталоге представлено около 150 000 наименований продукции, включая 889 разновидностей промышленных морозильных систем. Фирма имеет множество постоянных клиентов и оснастила тысячи торговых предприятий и мест общественного питания. У Whitegoods.ru есть современный офис, где клиентов консультируют по любым вопросам и оформляют документы, а также пункт выдачи товаров. Дополнительно в Домодедово функционирует склад с офисом, где доступно более 30 тысяч наименований товаров.

Преимущества:

  • Гарантия производителя на продукцию.
  • Автопарк из более 10 автомобилей для оперативной доставки.
  • Комплексный подход – проектирование и полное оснащение объектов общественного питания.

ШефСтор

Специализируется на комплексном оснащении предприятий общепита и торговли. Предлагает полный перечень профессионального холодильного и морозильного оборудования для различных заведений. Компания работает напрямую с заводами, а также с крупнейшими поставщиками и дистрибьюторами России. ШефСтор предлагает проектирование, монтаж, сборочные и пусконаладочные работы, техническое обслуживание, диагностику и ремонт неисправностей.

Преимущества:

  • Комплексный подход – от проектирования до сервисного обслуживания.
  • Работа со всеми регионами России, от Калининграда до Сахалина.
  • Широкая клиентская база с 80% показателем возвращения клиентов.
  • Гибкая ценовая политика с готовностью снизить цену при обнаружении более выгодного предложения.
  • Экспертные публикации и обзоры для помощи в выборе товаров.

Ресторан Комплект

Компания с 10-летним опытом работы на рынке России и Казахстана в сегменте HoReCa. Фокусируется на оснащении ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых производств и магазинов различного формата. Предлагает более 100 тысяч наименований оборудования. Компания оказывает полный спектр услуг: от проектирования и оснащения «под ключ» до шеф-монтажа и технического обслуживания. Проектировщики помогают создать технологический проект с учетом всех правил и нормативов, разрабатывают дизайн-концепцию будущего предприятия и подбирают необходимый комплект аппаратуры под конкретные задачи.

Преимущества:

  • Профессиональный штат сотрудников, обеспечивающий бесперебойную работу заведений.
  • Доставка заказов любых объемов до двери по всей России.
  • Возможность приобретения техники в кредит или лизинг на выгодных условиях.
  • Комплексное решение всех задач – от проектирования до автоматизации бизнес-процессов.

Наш рейтинг поставщиков холодильного оборудования основан на отзывах клиентов, технических характеристиках продукции и качестве обслуживания. При выборе поставщика учитывайте не только его место в рейтинге, но и особенности вашего бизнеса, бюджет и планы на будущее. Правильный выбор поставщика обеспечит бесперебойную работу вашего заведения.

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