Поставщики холодильного оборудования для общепита, рейтинг лучших

Выбор надежного поставщика холодильного оборудования — важная задача для любого предприятия общепита. От качества холодильников зависит сохранность продуктов, соблюдение санитарных норм и репутация заведения. В этом рейтинге мы собрали информацию о ведущих поставщиках, чтобы помочь вам найти лучшего партнера по критериям качества техники, сервиса и надежности организаций.

ТОП-10 поставщиков холодильного оборудования для общепита

Restoll ПроектХолод ПромФрост MosHoReCa ABAT Рефро PRO-Бизнес Whitegoods.ru ШефСтор Ресторан Комплект

Restoll

Поставщик профессионального оборудования, специализируется на комплексном оснащении заведений сферы HoReCa. Основная задача компании – помощь в подборе техники под конкретные нужды, организация удобной доставки и предоставление дополнительных услуг. Интернет-магазин Restoll помог множеству заведений обустроить кухни и производственные помещения. В каталоге представлено холодильное оборудование от официальных поставщиков с гарантией. Фирма предлагает отдельные позиции и комплексное оснащение заведений. Специалисты подбирают инвентарь, посуду и приборы всех видов, исходя из принципа эффективности. Если клиент не находит нужную модель, менеджеры помогают отыскать требуемый товар или оформить предзаказ у поставщиков. Цель Restoll – не просто продать как можно больше товаров, а помочь максимальному количеству людей в реализации их бизнеса. В ассортименте представлены морозильные лари, шкафы шоковой заморозки, охлаждаемые столы и другое холодильное оборудование.

Преимущества:

Комплексное оснащение и планирование пространства.

Широкая география доставки по всей России через CDEK, DPD, «Деловые линии» и ПЭК.

Полный ассортимент от стеллажей до специализированной техники.

Гарантия на всю сертифицированную продукцию.

Помощь в экономии при покупке товара.

Профессиональная консультация по подбору инвентаря.

ПроектХолод

Специализируется на холодильных камерах и другом оборудовании для общепита. Предприятие проектирует их более 15 лет. И предлагает готовые к эксплуатации сборные холодильные камеры или разработку индивидуальных проектов по размерам заказчика или дизайн-проекту помещения. Компания осуществляет полный цикл работ: проектирование, доставку, установку и обслуживание холодильных камер. Каждого заказчика сопровождает персональный специалист. Возможно приобретение товаров в лизинг на выгодных условиях.

Преимущества:

Более 3000 довольных клиентов в России.

Бесплатный выезд замерщика-консультанта для точного расчета.

Бесплатный проект и 3D визуализация для понимания стоимости.

Официальный договор и гарантия от 1 года.

Монтаж техники от 1 дня и последующее сервисное обслуживание.

ПромФрост

Это многопрофильное предприятие, существующее на рынке с 1995 года. Является официальным дистрибьютором 54 брендов, включая ОАО «ПОЛАИР», Bitzer, Danfoss, ООО «Остров-Комплект», ПК «Север» и другие. Предприятие предлагает комплекты промышленного холодильного оборудования от 10 000 рублей. В ассортименте более 6000 товаров, включая готовые камеры и различные комплектующие. Вся продукция сертифицирована. За время существования компания оборудовала большое количество предприятий и организаций Южного и Северо-Кавказского Федеральных Округов и других регионов России. ПромФрост обеспечивает полный комплекс услуг от подбора инвентаря до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Преимущества:

Скидки до 50% для постоянных клиентов.

Индивидуальное коммерческое предложение в течение часа.

Доставка в любой регион России через надежных перевозчиков.

Бесплатная замена узлов и деталей с производственным браком.

Применение современных озонобезопасных хладагентов.

MosHoReCa

Крупнейшая федеральная компания по продаже профессионального кухонного оборудования для оснащения объектов в сегментах HoReCa и Retail. Работает более 7 лет и является официальным дилером всех представленных в каталоге производителей. За 5 лет MosHoReCa прошла путь от небольшого интернет-магазина до крупного интернет-маркета. Ассортимент включает технику разных ценовых категорий. В каталоге представлено более 20 000 наименований продукции от 400 российских и зарубежных брендов, в том числе холодильные витрины, горки, лари, шкафы, столы, льдогенераторы и винные шкафы. Фирма отказалась от физических точек продаж, что позволяет поддерживать оптимальный уровень цен для клиентов. Она осуществляет комплектацию, доставку, сборку, монтаж и запуск приобретенной аппаратуры для клиентов Москвы и области. Инженеры компании инструктируют персонал по эксплуатации техники, оказывают услуги сервисного обслуживания и выполняют гарантийный ремонт.

Преимущества:

Низкие цены, благодаря прямой работе с производителями и отсутствию затрат на аренду.

Собственный парк грузового автотранспорта и широкая сеть складов.

Быстрая комплектация заказа, благодаря наличию собственного склада.

Профессиональные консультации по выбору товаров и комплектации объектов.

Более 300 положительных отзывов на Яндекс.Маркете.

ABAT

Компания зарекомендовала себя как надежного поставщика высококачественных технических решений для общепита. Организация инвестирует более 50% прибыли в модернизацию производства и приобретение новых технологий. Партнерские отношения с ведущими мировыми производителями, такими как TRUMPF и Amada, позволяет ей предлагать продукцию высокого качества по приемлемым ценам.

Преимущества:

100% оригинальная продукция с гарантией качества.

Программы лизинга и кредитования для бизнеса любого масштаба.

Квалифицированная поддержка от специалистов с высшим образованием.

Профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Постоянное внедрение инноваций и современных технологий.

Рефро

Компания начала работу в 2008 году как небольшая семейная сервисная компания, а уже через год был открыт интернет-магазин с небольшим ассортиментом холодильной аппаратуры. Это один из первых магазинов, который выполнял полный комплекс услуг: проектирование, доставку, разгрузку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. С тех пор фирма значительно расширила свой ассортимент, который сегодня насчитывает около 110 000 товаров. Сегодня она работает с федеральными сетями и имеет клиентов, среди которых Мираторг, ВкусВилл, Военторг, Фасоль, Лукойл и другие. В каталоге категории «Шкафы холодильные для общепита» представлено 175 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей.

Преимущества:

Наличие товара на 20-ти региональных складах по всей России.

Бесплатная доставка и единый тариф в регионах присутствия.

Фирменная гарантия от 6 месяцев и сеть авторизованных сервисных центров.

Широкий ассортимент продукции от более чем 800 брендов.

Возможность покупки в кредит и рассрочку.

Еженедельные акции.

PRO-Бизнес

Специализируется на поставке и обслуживании техники, посуды и инвентаря для разных заведений: ресторанов, кафе, баров, пиццерий, пекарен, кондитерских, магазинов и прачечных. Ассортимент включает широкий спектр товаров: от пароконвектоматов, плит и холодильных шкафов до специализированного оснащения. Также в каталоге представлена профессиональная посуда и инвентарь, включая гастроемкости, наплитную посуду, барное стекло и столовые приборы.

Поставщиками PRO-Бизнес являются проверенные временем компании из России, Италии, Германии, США, Испании и Китая, чья продукция известна высоким качеством во всем мире. Сеть сервис-партнеров в крупнейших российских городах обеспечивает обслуживание аппаратуры и наличие необходимых запчастей.

Преимущества:

Быстрая и бережная доставка по Москве и России.

Оперативный клиентский сервис (ответ в течение 10 минут).

Бонусная программа с подарками и скидками для постоянных покупателей.

Доступные цены с НДС, благодаря прямой работе с производителями.

Whitegoods.ru

Интернет-магазин оборудования для HoReCa, действующий на российском рынке с 2005 года. Сейчас основной фокус компании сместился на инвентарь для ресторанов, кафе, столовых и магазинов. В каталоге представлено около 150 000 наименований продукции, включая 889 разновидностей промышленных морозильных систем. Фирма имеет множество постоянных клиентов и оснастила тысячи торговых предприятий и мест общественного питания. У Whitegoods.ru есть современный офис, где клиентов консультируют по любым вопросам и оформляют документы, а также пункт выдачи товаров. Дополнительно в Домодедово функционирует склад с офисом, где доступно более 30 тысяч наименований товаров.

Преимущества:

Гарантия производителя на продукцию.

Автопарк из более 10 автомобилей для оперативной доставки.

Комплексный подход – проектирование и полное оснащение объектов общественного питания.

ШефСтор

Специализируется на комплексном оснащении предприятий общепита и торговли. Предлагает полный перечень профессионального холодильного и морозильного оборудования для различных заведений. Компания работает напрямую с заводами, а также с крупнейшими поставщиками и дистрибьюторами России. ШефСтор предлагает проектирование, монтаж, сборочные и пусконаладочные работы, техническое обслуживание, диагностику и ремонт неисправностей.

Преимущества:

Комплексный подход – от проектирования до сервисного обслуживания.

Работа со всеми регионами России, от Калининграда до Сахалина.

Широкая клиентская база с 80% показателем возвращения клиентов.

Гибкая ценовая политика с готовностью снизить цену при обнаружении более выгодного предложения.

Экспертные публикации и обзоры для помощи в выборе товаров.

Ресторан Комплект

Компания с 10-летним опытом работы на рынке России и Казахстана в сегменте HoReCa. Фокусируется на оснащении ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых производств и магазинов различного формата. Предлагает более 100 тысяч наименований оборудования. Компания оказывает полный спектр услуг: от проектирования и оснащения «под ключ» до шеф-монтажа и технического обслуживания. Проектировщики помогают создать технологический проект с учетом всех правил и нормативов, разрабатывают дизайн-концепцию будущего предприятия и подбирают необходимый комплект аппаратуры под конкретные задачи.

Преимущества:

Профессиональный штат сотрудников, обеспечивающий бесперебойную работу заведений.

Доставка заказов любых объемов до двери по всей России.

Возможность приобретения техники в кредит или лизинг на выгодных условиях.

Комплексное решение всех задач – от проектирования до автоматизации бизнес-процессов.

Наш рейтинг поставщиков холодильного оборудования основан на отзывах клиентов, технических характеристиках продукции и качестве обслуживания. При выборе поставщика учитывайте не только его место в рейтинге, но и особенности вашего бизнеса, бюджет и планы на будущее. Правильный выбор поставщика обеспечит бесперебойную работу вашего заведения.