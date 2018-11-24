Потенциальная замена Android - Fuchsia OS, загружаемая на устройствах Huawei

Операционная система Google работает на миллиардах устройств и удерживает львиную долю на рынке смартфонов. Широкое внедрение Android имеет свои недостатки. Именно поэтому компания Google более трех лет создает новую ОС, под названием Fuchsia OS.

Ее система безопасности гораздо более надежна, а обновления ПО приходят моментально сразу всем пользователям в мире, как это реализовано на iOS. Чтобы протестировать недавно добавленную поддержку, исходный код Fuchsia был загружен на Honor Play, выпущенном с чипом Kirin970. Чип используется в ряде высококачественных телефонов, включая модели Huawei Mate 10 и P20. Это знаменует собой большой шаг в развитии Fuchsia и показывает, что уже в ближайшие годы на телефоны компании Huawei, в том числе под брендом Honor, начнет устанавливаться не операционная система Android, а ее улучшенная во всех отношениях версия.