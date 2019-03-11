Индийский бренд Ottomate International запустил свое первое устройство для умного дома, потолочный вентилятор Ottomate Smart Fan.

Он использует технологию Bluetooth 5.0 Mesh и может управляться с помощью мобильного приложения. Вентилятор был разработан Foley Designs и доступен с тремя или четырьмя лопастями и в двух цветовых вариантах. Вентилятор Ottomate Smart работает на чипсете Qualcomm BLE 5.0, который оснащен сеткой CSR, цифровым датчиком температуры и датчиком влажности. Вентилятор обладает множеством интеллектуальных функций, таких как возможность автоматического увеличения или уменьшения скорости при обнаружении изменения температуры в помещении. Он имеет четыре режима: режим Otto, режим Breeze, режим Turbo и главный переключатель. Стандартная модель вентилятора стоит 57 долларов.