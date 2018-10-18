Потрясающий электромобиль Peugeot e-Legend

Недавно, в Париже на выставке Paris Motors Show 2018 дебютировал новый электромобиль Peugeot e-Legend.

Французский автопроизводитель представляет собой мощный электрический силовой агрегат для поддержки агрессивного дизайна автомобиля. Он оснащен аккумулятором на 100 кВтч для обеспечения движения до 600 км, на основе стандарта WLTP. В реальном мире, он должен легко проехать более чем 483 км за один заряд. Аккумуляторная батарея будет питаться полноприводной электрической трансмиссией с ожидаемой выходной мощностью 340 кВт. Peugeot ожидает, что это приведет к ускорению от 0 до 100 км/ч, менее чем за 4 секунды и максимальной скорости 220 км/ч. Peugeot e-Legend имеет некоторое наследие дизайна от Peugeot 504 Coupe.