PowerColor выпустила клавиатуру X Ducky One 2 SF RGB

На данный момент рынок видеокарт выглядит достаточно ужасно, так как между майнерами и ботами по покупке видеокарт невероятно сложно получить новую карту по более или менее адекватной стоимости. Нехватка микросхем сказывается на базовых поставках видеокарт, поэтому производители частенько оказываются в ужасном положении, когда производство просто останавливается. Прямо сейчас видеокарты сложно производить из-за постоянной нехватки полупроводников, поэтому неудивительно, что некоторые производители карт пробуют свои силы в других продуктах, чтобы сохранить позицию на рынке.

Например, компания PowerColor обычно известна своими графическими процессорами, такими как PowerColor Radeon RX 6600 Fighter. Эти карты часто делают упор на доступность, а не на мощность, хотя у бренда действительно есть предложения высокого класса, такие как эти чудовищные модели Red Devil. Теперь, при поддержке известного производителя клавиатур Ducky, который входит в список лучших клавиатур 2021 года, этот производитель видеокарт планирует попробовать другой сегмент рынка. Речь про новинку PowerColor X Ducky One 2 SF RGB — это клавиатура с довольно запутанным названием, за основу которой взяты механические переключатели Kailh White или Brown. Они имеют подсветку с полным набором возможностей RGB, а некоторые клавиши, такие как пробел, имеют дополнительные вырезы, поэтому они могут просвечивать. Кроме того, имеется съемный кабель USB Type-C, что делает клавиатуру еще более портативной.
Комментарии и отзывы PowerColor X Ducky One 2 SF RGB
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