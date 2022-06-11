Позолоченная Leica M10-P оценена в $50 тысяч

Компания Leica совместно с Thai Beverage представила камеру M10-P, выпуск которой приурочен к коронации короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. Новинка выйдет в двух вариантах. Первая оснащается камерой M10-P, объективами APO Summicron 50mm F2 ASPH и Summilux 35mm F1.4 ASPH, покрытием из золота всех компонентов и отделкой камеры из крокодиловой кожи. Данный набор выйдет тиражом в десять экземпляров по цене в 50 000 долларов.

Второй комплект получил позолоченную M10-P с крокодиловой кожей зелёного цвета и объектив APO Summicron 50mm F2 ASPH. Он выйдет в количестве 20 штук по цене в 30 тысяч долларов. Что до самой камеры, то она оснащается 24-Мп полнокадровым КМОП-датчиком, процессором обработки изображений Leica Maestro II, 3-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Wi-Fi.

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