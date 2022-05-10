Позолоченная Nintendo Wii, изначально созданная для королевы Англии, теперь выставлена ​​на продажу

Редкая позолоченная игровая приставка Nintendo Wii, изначально предназначенная для подарка королеве Елизавете II, теперь выставлена ​​на аукцион. Единственная в своем роде Wii была выпущена разработчиком игр THQ в 2009 году. Она предназначалась для продвижения коллекции мини-игр Big Family Games. Консоль не смогла пройти строгую политику королевских подарков Букингемского дворца и поэтому вернулся обратно в THQ.

После банкротства THQ Wii, покрытая 24-каратным золотом, наконец попала в руки голландского коллекционера Дона, который сейчас выставляет ее на аукцион. Это будет второй аукцион Wii после того, как он был первоначально выставлен на аукционе eBay в октябре прошлого года. В то время запрашиваемая цена в 300 000 долларов была отмечена, а аукционный счет был закрыт.

Эта консоль не новая, и его функциональность в качестве игрового устройства отсутствует с тех пор, как Nintendo закрыла магазин Wii несколько лет назад. На нем есть следы сколов, и скорее всего устройство станет предметом коллекционирования в стеклянной витрине. Это действительно уникальное устройство, в отличие от многих консолей, выпущенных ограниченным тиражом.
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