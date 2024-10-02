Predator: Hunting Grounds вышла на PS5 и Xbox X|S

Есть просто прекрасные новости для поклонников кинофраншизы «Хищник» — компания IllFonic в сотрудничестве с 20th Century Games официально представила популярную игру Predator: Hunting Grounds на новых платформах — PS5 и Xbox X|S. Стоит напомнить, что ранее эта игра была доступна исключительно на ПК и PS4, но теперь можно оценить видеоигру на более передовых консолях с более производительной графической подсистемой. Также хотелось бы отметить, что потенциальные покупатели на момент релиза может выбрать одно из трёх цифровых изданий — стандартное, Jungle Edition и Yautja Edition (самая дорогая версия за 70 долларов). Соответственно, новички получают крайне доступный базовый вариант, чтобы познакомиться с франшизой, если ранее они такие игры не пробовали, а преданные фанаты могут получить сразу расширенный комплект контента.

При этом сама игра, безусловно, крайне интересная и эмоциональная — она дарит море необычных ощущений, которые тяжело получить в других проектах, предоставляя возможность почувствовать себя в шкуре главного героя крайне популярной франшизы. Да и графическая составляющая, безусловно, заслуживает отдельной похвалы, так как это очень важно для погружения в сеттинг. В цифровой версии тайтл можно купить в Steam, Epic Game Store, PlayStation Store и Xbox Marketplace, а физические копии будут представлены 12 ноября у определённых продавцов, так что при желании можно обзавестись как виртуальной копией проекта, так и физической.
Call of Duty Modern Warfare III скоро выйдет в Game Pass…
Если верить информации достаточно известного на весть мир инсайдера Тома Хендерсона, шутер Call of Duty M…
Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна в NVIDIA GeForce NO…
Сегодня компания NVIDIA официально объявила, что бета-версия нового соревновательного шутера Call of Duty…
Beyond The Darkness выйдет уже в этом году…
Сегодня независимая студия My Little Studio официально анонсировала свой новый приключенческий платформер…
Бета тест Call of Duty: Black Ops 6 стартует уже 30 августа…
Есть отличные новости для поклонников Call of Duty, которые соскучились по новым проектам франшизы и очен…
Необычный арена-шутер Call of Sentinels отправился в релиз…
Сегодня студия A17 Games официально сообщила о том, что новый арена-шутер под названием Call of Sentinels…
Состоялся релиз дополнения High Voltage для Railway Empire 2…
Сегодня Kalypso Media и Gaming Minds Studios официально сообщили о релизе долгожданного дополнения Railwa…
NVIDIA GeForce NOW теперь поддерживает более 2000 игр…
Стриминговый сервис GeForce NOW прошёл довольно длительную фазу бета-тестирования, которая началась в окт…
Шутер Call of Duty отделят от Warzone…
В попытке сократить всё возрастающий размер игр серии Call of Duty, Warzone, по информации многих инсайде…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor