Predator: Hunting Grounds вышла на PS5 и Xbox X|S

Есть просто прекрасные новости для поклонников кинофраншизы «Хищник» — компания IllFonic в сотрудничестве с 20th Century Games официально представила популярную игру Predator: Hunting Grounds на новых платформах — PS5 и Xbox X|S. Стоит напомнить, что ранее эта игра была доступна исключительно на ПК и PS4, но теперь можно оценить видеоигру на более передовых консолях с более производительной графической подсистемой. Также хотелось бы отметить, что потенциальные покупатели на момент релиза может выбрать одно из трёх цифровых изданий — стандартное, Jungle Edition и Yautja Edition (самая дорогая версия за 70 долларов). Соответственно, новички получают крайне доступный базовый вариант, чтобы познакомиться с франшизой, если ранее они такие игры не пробовали, а преданные фанаты могут получить сразу расширенный комплект контента.

При этом сама игра, безусловно, крайне интересная и эмоциональная — она дарит море необычных ощущений, которые тяжело получить в других проектах, предоставляя возможность почувствовать себя в шкуре главного героя крайне популярной франшизы. Да и графическая составляющая, безусловно, заслуживает отдельной похвалы, так как это очень важно для погружения в сеттинг. В цифровой версии тайтл можно купить в Steam, Epic Game Store, PlayStation Store и Xbox Marketplace, а физические копии будут представлены 12 ноября у определённых продавцов, так что при желании можно обзавестись как виртуальной копией проекта, так и физической.