Представлен 3-осевой стабилизатор DJI Ronin-SC для беззеркалок

Компания DJI представила портативный 3-осевой стабилизатор Ronin-SC, который предназначен для профессиональной видеосъёмки на беззеркальные фотокамеры. Новинка характеризуется легкостью (1,1 кг) и компактностью (220:200:75 мм), конструкцией из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов, временем автономной работы до 11 часов, возможностью работать с камерами (с учётом объективов) весом до 2 кг, поддержкой автоматических режимов, заранее записанных траекторий движения, автоматического отслеживания объектов в кадре ActiveTrack 3.0, а также технологией Force Mobile для синхронизации движений со связанным смартфоном. Цена версии Pro с кольцом фокусировки составит 539 долларов.