Представлен Brabus 900 XLP One of Ten

Новый высокопроизводительный пикап разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды и 210 км/ч, максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч.
Багажник пикапа также имеет совершенно новый дизайн. Он на 68,9 см длиннее, чем стандартный G 63. Для того, чтобы общая длина 5,31 метра привлекала внимание, CSP, бизнес-подразделение BRABUS Group, специализирующееся на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов из композитных материалов, разработало карбоновый кузов по индивидуальному заказу. Он дополнен стальными компонентами новой конструкции, такими как пол багажника и задняя дверь с боковыми петлями. Эта смесь материалов предлагает идеальное сочетание точной посадки, максимальной прочности и высокой несущей способности.
Необычный внешний вид внедорожника также особенно бросается в глаза благодаря компонентам кузова BRABUS WIDESTAR. Расширители крыльев с дополнительными колесными арками, также изготовленными из карбона с матовой герметичной отделкой, делают пикап на 11,6 сантиметра шире, чем стандартная модель G-класса. Боковые накладки, обтекатель капота BRABUS с двумя мощными выпуклостями и прочные передние и задние защитные пластины также изготовлены из того же композитного материала.