Представлен Brabus 900 XLP One of Ten

Brabus представила свой новейший высокопроизводительный внедорожник Brabus 900 XLP One of Ten, мощность этого пикапа составляет 900 лошадиных сил. Brabus 900 XLP One of Ten оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом и крутящим моментом 1250 Нм.

Новый высокопроизводительный пикап разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды и 210 км/ч, максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч.

Багажник пикапа также имеет совершенно новый дизайн. Он на 68,9 см длиннее, чем стандартный G 63. Для того, чтобы общая длина 5,31 метра привлекала внимание, CSP, бизнес-подразделение BRABUS Group, специализирующееся на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов из композитных материалов, разработало карбоновый кузов по индивидуальному заказу. Он дополнен стальными компонентами новой конструкции, такими как пол багажника и задняя дверь с боковыми петлями. Эта смесь материалов предлагает идеальное сочетание точной посадки, максимальной прочности и высокой несущей способности.

Необычный внешний вид внедорожника также особенно бросается в глаза благодаря компонентам кузова BRABUS WIDESTAR. Расширители крыльев с дополнительными колесными арками, также изготовленными из карбона с матовой герметичной отделкой, делают пикап на 11,6 сантиметра шире, чем стандартная модель G-класса. Боковые накладки, обтекатель капота BRABUS с двумя мощными выпуклостями и прочные передние и задние защитные пластины также изготовлены из того же композитного материала.
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