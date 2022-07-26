Представлен ПК 8Pack Comet MK2 с жидкостным охлаждением

8Pack возвращается на рынок с новым игровым ПК под названием Comet MK2.

8Pack Comet MK2 - это компактная система с жидкостным охлаждением. Игровой ПК оснащен платформой Intel на базе процессора Intel Core i9-12900KS с разгоном до 5,2 ГГц, он установлен на материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-G с 32 ГБ оперативной памяти Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5600 МГц. В связке с процессором работает видеокарта с водоблоком ASUS RTX 3090 TUF Gaming OC. Также есть два твердотельных накопителя WD Black SN850 M.2 емкостью 1 ТБ и один твердотельный накопитель Samsung 870 Evo емкостью 2 ТБ.

Comet MK2 оснащен двухконтурной системой охлаждения с жесткими трубками, двумя радиаторами 480-мм и двумя насосами D5. Используется охлаждающая жидкость EK-CryoFuel Solid Azure Blue. На радиаторы установлены 120-мм вентиляторы Noctua NF-F12. Внутри корпуса также имеются три 120-мм вентилятора EK-Vardar Evo.

Клиенты могут улучшить систему по своему усмотрению. Игровой ПК 8Pack Comet MK2 доступен для заказа по цене 10600 евро.