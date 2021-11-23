Представлен Polestar 5 Electric GT

Polestar представила новейший электромобиль четырехдверный Polestar 5 Electric GT, компания планирует запустить его в 2024 году.

В последнем эпизоде ​​документального фильма на YouTube «Precept» Polestar представила более подробную информацию об окончательном направлении дизайна предстоящего Polestar 5. «В документальном фильме Precept мы намеренно делаем то, что обычно не делают автомобильные компании, - прозрачно идем за кулисами, превращая этот потрясающий концепт-кар в реальность производства. Я очень горжусь тем, что дизайн концептуального автомобиля воплощается в Polestar 5 - большое достижение как наших дизайнеров, так и инженеров», - комментирует Томас Ингенлат, генеральный директор Polestar.
Комментарии и отзывы Polestar 5 Electric GT
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