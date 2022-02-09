Представлен Wi-Fi маршрутизатор ZTE MC8020 5G

Сегодня ZTE выпустила в Китае новый Wi-Fi маршрутизатор ZTE MC8020 5G с максимальной скоростью 5400 Мбит/с.

Маршрутизатор ZTE 5G CPE MC8020 поддерживает двухрежимный режим 5G. Также поддерживаются все диапазоны частот четырех основных китайских операторов наряду с возможностью одновременного подключения 128 устройств. Обновления по сравнению с предыдущими поколениями включают в себя повышение скорости переадресации Wi-Fi на 25 %, увеличение покрытия на 15 % и повышение скорости на 20 %.

Увеличение охвата может быть связано с использованием первой в мире четырехсторонней всенаправленной антенны с высоким коэффициентом усиления, которая предназначена для проникновения через стены. Также были реализованы высокопроизводительные чипы в сочетании с двухъядерным 64-разрядным сетевым сипом от Qualcomm. Маршрутизатор также поддерживает функцию NFC в одно касание, с помощью которой вы можете легко подключить мобильное устройство с поддержкой NFC без необходимости ввода паролей. Просто откройте NFC на телефоне, коснитесь маршрутизатора, и вы будете подключены к сети.