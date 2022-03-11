Представлен анаморфотный кинообъектив Sirui 75mm T2.9 1.6 x

Компания Sirui пополнила ассортимент полнокадровых анаморфотных объективов моделью Sirui 75mm T2.9 1.6 x, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Canon RF, Leica L, Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется коэффициентом сжатия 1.6 x, оптической схемой из пятнадцати элементов в тринадцати группах, разрешающей способностью, которой будет достаточно даже для съёмки в формате 8К, 10-ти лепестковой диафрагмой со светопропускаемостью от T2.9 до T16, минимальным расстоянием для фокусировки 85 см, кольцом фокусировки с максимальным углом поворота 95.5°, возможностью снимать в соотношении сторон 2.4:1 при задействовании сенсора камеры в режиме 3:2 и 2.8:1 в режиме 16:9, прочным и легким алюминиевым корпусом, резьбой для светофильтров 82 мм и отверстием с резьбой 1/4”-20.