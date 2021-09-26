Представлен анаморфотный объектив Great Joy 60mm T2.9

Китайский производитель Higizmos пополнил ассортимент недорогих анаморфотных объективов моделью Great Joy 1.33X 60mm T2.9, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплениями Sony E, Leica L, Canon RF и NIkon Z-mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов в 10 группах, поддерживаемым разрешением вплоть до Ultra HD 8K и небольшой массой. Также был представлен адаптер 1.35x Anamorphic Adapter, цена которого составляет 450 долларов. Сам объектив будет стоить 750 долларов. Появится ли он за пределами Поднебесной, пока не сообщается.