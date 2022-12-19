Представлен анаморфотный объектив Sirui Venus 135mm T2.9 1.8х

Компания Sirui пополнила ассортимент полнокадровых анаморфотных объективов моделью Sirui Venus 135mm T2.9 1.8х, которая оценена в 1280 долларов. Новинка характеризуется оптической схемой из 18 элементов, расположенных в 13 группах, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением Т2.9 и минимальным Т16, массой 1,29 кг, коэффициентом сжатия 1.6х, охватом полного кадра до 36:24 мм, наличием фирменных анаморфотных горизонтальных синих бликов, овальным боке, оценить которое можно на изображении ниже. Объектив предназначен для камер с байонетом Sony E, Canon RF, Leica L и Nikon Z.