Представлен асферический объектив Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2 с байонетом Nikon Z

Компания Cosina представила асферический объектив Voigtlander APO-Lanthar 50 мм F2 с байонетом Nikon Z.

Он совместим с полнокадровыми камерами (Nikon FX). В описании объектива производитель использует апохроматическую схему, позволяющую за счет коррекции сферической аберрации и хроматической аберрации трех основных цветов получить высокое разрешение и контрастность по всему кадру.

Разработанный для использования с камерами системы Nikon Z, объектив передает в камеру данные, необходимые для записи EXIF ​​и для стабилизации изображения с 3 степенями свободы и 3 режимами индикации фокусировки. Объектив фокусируется вручную. Фокусное расстояние – 50 мм, апертура — f/2.0-f/16, угол поля зрения – 45,6º, оптическая схема – 10 элементов в 8 группах, в том числе 2 асферических элемента и 2 элемента с аномально низкой дисперсией, количество лепестков диафрагмы – 12, максимальное увеличение – 1:6,46, вес – 347 г.

На японском рынке объектив должен появиться в мае по цене 120 000 иен (около 77 тысяч рублей). В комплект входит металлическая бленда.