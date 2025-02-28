Представлен бесшумный холодильник Xiaomi MiJia Refrigerator 508L

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок холодильник с невероятно длинным названием MiJia Refrigerator Pro Dual System French Flush 508L. Цена новинки составляет 620 долларов, но благодаря субсидии её можно приобрести за 495 долларов. Холодильник характеризуется объемом холодильной камеры 325 литров и морозильной 183 литра, раздельной системой охлаждения, благодаря которой запахи не распространяются из одного отдела в другой, заявленной точностью контроля температуры менее 1 ° C, зонами быстрой заморозки (до -30°C), интеграцией с экосистемой Xiaomi, управлением настройками холодильника через приложение, контролем температуры, отслеживанием сроков годности продуктов, голосовым управлением через ИИ-помощник Xiao AI и уровнем шума менее 35 дБ.

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