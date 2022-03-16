Представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3

Сегодня был представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3. Имея размеры всего 155 x 80 x 19 мм и вес всего 195 г, этот высокопроизводительный карманный мини-ПК был разработан для бесшумной работы и оснащен процессором Intel N6000. S3 оснащен двумя портами видеовыхода, поддерживающими видео 4K 60 Гц, HDMI 2.0 и USB type-C, которые можно подключать к двум дисплеям.

Процессор Intel Pentium Silver N6000 имеет 4 ядра и 4 потока, основан на технологии производства 10 нм, с максимальной частотой 3300 МГц и заблокированным множителем. С точки зрения совместимости это процессор FCBGA1338 с TDP 6 Вт. Он поддерживает память DDR4. Архитектура процессора называется Tremont, однопоточная производительность ядра может быть улучшена в среднем на 30%.

DINGDIAN S3 имеет 3 обычных порта USB 3.1 Gen (тип A), которые можно использовать для подключения жестких дисков, сканера, мобильного телефона, клавиатуры и других периферийных устройств. Порт USB Type-C слева предназначен для подачи питания. Вы можете заряжать M6 с помощью прилагаемого зарядного устройства USB Type-C или любого зарядного устройства для телефона, ноутбука или внешнего аккумулятора с выходом 12В/2А.

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