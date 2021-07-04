Представлен дрон Parrot Anafi AI

Компания Parrot пополнила ассортимент квадрокоптеров моделью Parrot Anafi AI, которая появится в продаже во второй половине года. Новинка характеризуется поддержкой сетей 4G для передачи данных от пульта дистанционного управления пилота к дрону, 48-Мп камерой с датчиком типа Quad Bayer размером 1/2 дюйма, объективом с фокусным расстоянием 24 мм, фиксированной светосилой F/2.0 и углом обзора 73°, возможностью записывать видео в разрешении до 4K при 60к/с в формате H.265 с HDR10 и поддержкой профиля P-Log, 4-кратным цифровым зумом, гибридной стабилизацией с 3 физическими осями и 3 электронными, функцией наклона на 90° вверх и 90° вниз, габаритами 304:130:118 мм, массой 898 г, длительностью полета 32 минуты, максимальной скоростью 16 м/с, стереоскопическими камерами для облета препятствий и технологией WISeKey для шифрования 4G-соединения между летательным аппаратом и смартфоном.

Комментарии и отзывы Parrot Anafi AI
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