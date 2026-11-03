Представлен флагманский геймпад Razer Raiju V3 Pro Signature Edition

Razer представила модель Raiju V3 Pro Signature Edition. Это флагманский контроллер компании, получивший официальную лицензию для PlayStation 5. Его целевая аудитория — геймеры, которым нужны максимальная производительность и мастерство, традиционно свойственные инженерным решениям Razer.

Линейка Raiju дебютировала в 2016 году. За прошедшее десятилетие она непрерывно развивалась и стала наиболее совершенным контроллером Razer для платформы PlayStation. В Raiju V3 Pro Signature Edition аккумулирован весь этот десятилетний опыт. Устройство обеспечивает сбалансированное сочетание дизайна, массы и производительности для владельцев PlayStation 5, не готовых идти на уступки.

Тираж ограничен 1337 экземплярами, каждый из которых имеет собственный серийный номер. Производство каждого Raiju V3 Pro Signature Edition строится на сложном высокоточном процессе: от экзоскелета из магниевого сплава до аккуратно обработанного анодированного алюминиевого инструмента для аксессуаров. В основу Raiju V3 Pro Signature Edition заложены традиции мощных игровых контроллеров Razer — стабильная точность, превосходный контроль и мгновенная реакция. У Raiju V3 Pro джойстики расположены симметрично, а бесконтактные датчики TMR обеспечивают точное прицеливание по быстро перемещающимся целям и повышенную долговечность.

Игрокам доступны шесть программируемых многофункциональных кнопок, два бампера для хвата «когтем» и четыре кнопки мыши. Всё это позволяет настроить управление чем угодно — от скольжения до ближнего боя и гаджетов, так что большие пальцы остаются на стиках. Контроллер рассчитан на PlayStation 5 и оптимизирован для ПК. Благодаря беспроводной технологии Razer HyperPolling на ПК частота опроса достигает 2000 Гц — движения отслеживаются чётче, а ввод регистрируется точнее.