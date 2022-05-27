Представлен холодильник side-by-side - Xiaomi Mijia 610L

Xiaomi представила новый недорогой холодильник Xiaomi Mijia 610L, который относится к категории side-by-side. Он имеет две большие двери, разделенные по вертикали.

Холодильник Xiaomi Mijia 610L предлагает вместимость 610 л, включая 227 л в морозильной камере и 383 л в холодильнике. Внутри есть 20 отсеков, по бокам по 4 полки с регулируемой высотой установки, подставка для двухрядного размещения, 4 датчика температуры. Он оснащен антибактериальной системой очистки с ионами серебра, которая надежно предотвращает развитие и распространение вредных бактерий, микробов и патогенов, а также запахов. Холодильник имеет низкий уровень шума всего 36 дБ, его можно подключить к приложению Mijia.

Холодильник Xiaomi Mijia 610L будет продаваться по цене от 2 499 юаней (375 долларов).