Представлен игровой 4K-монитор Viotek GFI27QXA

Сетевые источники сообщили о выходе игрового монитора Viotek GFI27QXA, который построен на 27-дюймовой IPS-матрице. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC для более плавной игры, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, 122% охватом цветовой палитры sRGB, 96% – NTSC, 91% – Adobe RGB и 90% – DCI-P3, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0, а также гибко регулируемой подставкой, которая помимо прочего способна менять ориентацию монитора с альбомной на портретную. Цена Viotek GFI27QXA составляет 750 долларов.