Представлен игровой компьютер MSI MAG META 5 5E на базе AMD

MSI выпускает игровой настольный компьютер MSI MAG META 5 5E. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 7 5800X с видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT с технологией AMD Smart Access Memory. MAG META 5 5E поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4, оснащен одним слотом для твердотельных накопителей M.2 и хранилищем для двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и двух 3,5-дюймовых жестких дисков. Операционная система Windows 11.

Игровой ПК MSI MAG META 5 5E имеет интегрированную световую полосу RGB на передней панели с возможностью синхронизации с другими компонентами и экосистемы MSI Mystic Light RGB. META 5 5E может быть оснащен воздушной или жидкостной системой охлаждения, а также есть дополнительные места для установки вентиляторов. Информация о стоимости и доступности игрового компьютера производитель не раскрывает.
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