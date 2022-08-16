Представлен игровой маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro

Компания ASUS представила стильный игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000 Pro.

ROG Rapture GT-AX11000 Pro - трехдиапазонный маршрутизатор 4x4x4. Он обеспечивает скорость до 11000 Мбит/с. Диапазон 5 ГГц и 2,4 ГГц полностью обратно совместимы со старыми устройствами Wi-Fi. Например, второй диапазон 5 ГГц включает дополнительный спектр U-NII 4 на частоте 5,9 ГГц. Роутер оснащен двумя портами WAN. Они рассчитаны на 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с.

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro идеально подходит для геймеров, независимо от того, на чем они играют. Роутер имеет встроенную RGB-подсветку. Технология ASUS AiProtection Pro на базе Trend Micro предлагает эксклюзивную защиту конфиденциальности.

Стоимость и доступность игрового роутера ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro не раскрыта.