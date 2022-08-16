Представлен игровой маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro

Компания ASUS представила стильный игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000 Pro.

ROG Rapture GT-AX11000 Pro - трехдиапазонный маршрутизатор 4x4x4. Он обеспечивает скорость до 11000 Мбит/с. Диапазон 5 ГГц и 2,4 ГГц полностью обратно совместимы со старыми устройствами Wi-Fi. Например, второй диапазон 5 ГГц включает дополнительный спектр U-NII 4 на частоте 5,9 ГГц. Роутер оснащен двумя портами WAN. Они рассчитаны на 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с.

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro идеально подходит для геймеров, независимо от того, на чем они играют. Роутер имеет встроенную RGB-подсветку. Технология ASUS AiProtection Pro на базе Trend Micro предлагает эксклюзивную защиту конфиденциальности.

Стоимость и доступность игрового роутера ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro не раскрыта.
Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5…
Начался дачный сезон, но даже в далеке от суеты мегаполиса обойтись без интернета бывает сложно. Это как …
Роутер Xiaomi Home WiFi Tri-Band Mesh Router способен поддер…
Компания Xiaomi официально представила Xiaomi Home WiFi Tri-Band Mesh Router. …
ASUS анонсировала маршрутизатор RT-AXE7800 с 6 антеннами…
На выставке Computex 2022, компания ASUS продемонстрировала маршрутизатор RT-AXE7800. Отличительной особе…
Sonnet представил сетевую карту McFiver PCIe с твердотельным…
Компания Sonnet Technologies анонсировала PCI-карту McFiver PCIe. В карте McFiver есть 5 интерфейсов: два…
Linksys представила новую серию доступных устройств WiFi 6 M…
Компания Linksys, представила две новые ячеистые системы WiFi 6, они предназначены для максимальной скоро…
Представлена Mesh-система D-Link EAGLE PRO AI AX3200…
Мировой лидер в области сетевых технологий и подключения D-Link, объявил о выпуске новой Mesh-системы EAG…
Представлен игровой маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX1100…
Компания ASUS представила стильный игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000 Pro. …
Сеть 6G будет доступна к 2030 году, заявил генеральный дирек…
Хотя 5G-сеть пока не доступна по всему миру, 6G-сеть следующего поколения начала вызвать заголовки на рын…
Обзор ASUS ZenWiFi XD6 (W-2-PK). MESH-система с Wi-Fi 6 и зоной охвата до 500 м²Обзор ASUS ZenWiFi XD6 (W-2-PK). MESH-система с Wi-Fi 6 и зоной охвата до 500 м²
Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6
Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5
Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10GОбзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G
Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi-Fi Mesh для домаОбзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi-Fi Mesh для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor