Представлен интеллектуальный беспроводной портативный проектор BenQ GS50

В Индии представлен интеллектуальный беспроводной проектор BenQ GS50. Портативный проектор GS50 предлагает контент с разрешением 1080p Full HD и теперь доступен исключительно на Amazon India по цене 1030 долларов.

Проектор BenQ GS50 обеспечивает яркость 500 ANSI люмен. Его светодиодная лампа имеет жизненный цикл до 30 000 часов. Это означает, что проектор можно использовать до 10 лет при среднем использовании по 8 часов в день. Умный проектор BenQ GS50 отличается универсальным дизайном. Проектор компактен, имеет защиту от брызг IPX2 и защиту от падения с высоты 1 метра. Беспроводной проектор BenQ GS50 может отображать четкие изображения размером до 100 дюймов с возможностью быстрой автофокусировки. Его 2.1-канальные Bluetooth-динамики обеспечивают дополнительный бас. Проектор также можно подключить к внешнему динамику через аудиоразъем 3,5 мм.

Интеллектуальный беспроводной проектор BenQ GS50 оснащен встроенным Android TV и несколькими режимами отображения. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2,5 часов работы. Варианты подключения для BenQ GS50 включают HDMI, USB-C, мобильное зеркалирование и трансляцию. Проектор совместим с Google Chromecast и Apple AirPlay, а интерфейс Android TV работает на Android 10.

Проектор также поддерживает подключение Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. BenQ GS50 весит около 2,3 кг.
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