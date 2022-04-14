Представлен кинообъектив Canon CN-E 20-50mm T2.4

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых зум-кинообъективов EF Cinema моделями Cinema EOS CN-E 20-50mm T2.4 LF/FP и CN-E 45-135mm T2.4 LF/FP, которые уже доступны для предзаказа по цене в 22 тысячи долларов каждая. Новинки характеризуются 11-лепестковой диафрагмой, точной цветопередачей, высокой разрешающей способностью, мягким боке, защитой от ореолов, бликов и хроматических аберраций, поддержкой технологий Cooke /i и расширенных данных ZEISS для версии с байонетом PL и доступом к метаданным Canon в варианте с байонетом Canon EF, массой 3.3 кг и 3.4 кг соответственно.