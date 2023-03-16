Представлен кинообъектив Dzofilm Gnosis Macro 24mm T2.8

Китайская компания Dzofilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью Dzofilm Gnosis Macro 24mm T2.8, которая имеет заменяемые крепления LPL, PL и EF. Новинка характеризуется покрытием широкоформатных сенсоров, углом обзора 83.8°, длиной 11.2 см, диаметром 114 мм, шкалой фокусировки в футах и в метрах, корпусом из алюминиевого сплава, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.8, массой от 1280 до 1460 граммов в зависимости от установленного крепления, оптической конструкцией с тремя линзами с высоким показателем преломления (HRI) и двумя элементами с низкой дисперсией (ED), коэффициентом увеличения 1.25:1, минимальной дистанцией для фокусировки 15.5 см и фокусным кольцом с ходом 300°. Цена объектива составляет 5390 долларов.