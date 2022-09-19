Представлен кинообъектив Meike 18mm T2.1 S35

Китайская компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов моделью Meike 18mm T2.1 S35, которая предназначена для камер с креплениями PL и Canon EF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18 мм, покрытием сенсора S35, оптической схемой из 15 элементов в 10 группах, включая 1 элемент ASP, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T/2.1 и минимальным T/22, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, резьбой под светофильтр 77 мм, диаметром 80 мм, кругом изображения 33,6 мм, шагом зубьев колец M0.8, углом вращения фокусировочного кольца 270°, углом обзора по диагонали 76,6°, горизонтали 63,2°и вертикали 45,5°, массой 927 граммов, габаритами версии для крепления PL 85,5:96,5 мм и под EF – 85,5:104,5 мм. Объектив появится в продаже в октябре по цене в 700 долларов.