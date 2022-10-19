Представлен кинообъектив Mitakon Speedmaster 50mm T1

Компания Mitakon пополнила ассортимент кинообъективов моделью Mitakon Speedmaster 50mm T1, которая предназначена для камер системы M4/3. Новинка характеризуется конструкцией, созданной специально для съемки видео, оптической схемой из 9 элементов в 6 группах, углом обзора 60°, 9-лепестковой диафрагмой с максимальной светосилой T1.0 и минимальной T16, минимальным расстоянием для фокусировки 60 см, плавной фокусировкой благодаря длинному ходу кольца, максимальным увеличением 0.10x, резьбой для светофильтра 77 мм, размерами 80:102 мм и массой 720 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов.

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