Представлен кинообъектив Samyang 14mm T3.1 VDSLR Mk2

Компания Samyang пополнила ассортимент кинообъективов бюджетной моделью Samyang 14mm T3.1 VDSLR Mk2, которая предназначена для камер с креплениями Canon EF, RF и EF-M, Sony E, Nikon F, Fujifilm X-mount и M 4/3. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, длиной 96 мм, массой 650 граммов, схемой из 14 элементов в 10 группах, включая одну асферическую линзу и три с высоким коэффициентом преломления, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 28 см, защитой от атмосферных воздействий и задним держателем для светофильтра (вариант для Canon RF). Объектив появится в продаже в феврале этого года, но его цена пока не сообщается.