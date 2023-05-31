Представлен кинообъектив Samyang V-AF 100mm T2.3

Компания Samyang пополнила ассортимент линейки объективов V-AF моделью Samyang V-AF 100mm T2.3, которая присоединилась к ранее выпущенным моделями V-AF 24mm T1.9, V-AF 35mm T1.9 и V-AF 75mm T1.9. Новинка характеризуется поддержкой беззеркальных камер с байонетом Sony E, массой всего 280 граммов, размерами 72.2:72.1 мм, поддержкой автофокусировки, специальным светодиодным индикатором Tally Lamp для отображения статуса съемки, настраиваемым переключателем на корпусе, кнопкой переключения режима фокусировки, поддержкой разрешения 8К, углом обзора в 25.4 градуса на полном кадре и 16.9 градуса на камера формата APS-С, резьбой для светофильтра 58 мм, 9-лепестковой диафрагмой и углом поворота кольца фокусировки 300 градусов.

Фотокамера Leica Q3 оценена в 6000 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью Q3, которую оценили в 6000 до…
Объектив Samyang AF 35-150mm F/2-2.8 FE оценен в $1400…
Компания Samyang пополнила ассортимент зум-объективов моделью AF 35-150mm F2.0-2.8 FE, которая предназнач…
Представлен стабилизатор Insta360 Flow с поддержкой ИИ…
Компания Insta360 пополнила ассортимент стабилизаторов для смартфонов моделью Flow, которая уже доступна …
Представлен объектив Sigma 23mm F/1.4 DC DN Contemporary…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 23mm F/1.4 DC DN Contemporary, которая пред…
Представлен объектив Nikkor DX 12-28mm F/3.5-5.6 PZ VR…
Компания Nikon пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Nikkor DX 12-28mm F/3.5-5.6 PZ…
Камера Leica M11 Monochrom готова к выходу …
Японские источники сообщают, что уже в ближайшие дни будет представлена полнокадровая камера Leica M11 Mo…
Представлен объектив TTArtisan 100mm F/2.8 x2 Macro…
Компания TTArtisan выпустила Tilt-Shift объектив TTArtisan 100mm F/2.8 x2 Macro, который предназначен для…
Объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE готов к выходу …
Сетевые источники сообщают, что широкоугольный объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE будет представлен уже в …
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor