Представлен кинообъектив Samyang V-AF 100mm T2.3

Компания Samyang пополнила ассортимент линейки объективов V-AF моделью Samyang V-AF 100mm T2.3, которая присоединилась к ранее выпущенным моделями V-AF 24mm T1.9, V-AF 35mm T1.9 и V-AF 75mm T1.9. Новинка характеризуется поддержкой беззеркальных камер с байонетом Sony E, массой всего 280 граммов, размерами 72.2:72.1 мм, поддержкой автофокусировки, специальным светодиодным индикатором Tally Lamp для отображения статуса съемки, настраиваемым переключателем на корпусе, кнопкой переключения режима фокусировки, поддержкой разрешения 8К, углом обзора в 25.4 градуса на полном кадре и 16.9 градуса на камера формата APS-С, резьбой для светофильтра 58 мм, 9-лепестковой диафрагмой и углом поворота кольца фокусировки 300 градусов.