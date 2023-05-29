Представлен кинообъектив Samyang V-AF 45mm T1.9 FE

Компания Samyang пополнила ассортимент кинообъективов моделью Samyang V-AF 45mm T1.9 FE, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется светосилой T1.9, поворотом кольца фокусировки на 300°, поддержкой сенсоров с разрешением до 8K, покрытием датчиков с кругом изображения 43.3 мм, резьбой для светофильтра 58 мм, 9-лепестковой диафрагмой, шестернями фокусировки 0.8mod, многослойным покрытием для уменьшения бликов, двумя встроенными сигнальными лампами и металлическим креплением передней линзы для аксессуаров с электронным управлением. Объектив уже можно предзаказать по цене в 650 долларов.

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