Представлен кинообъектив Samyang XEEN CF 135mm T2.2

Компания Samyang пополнила ассортимент кинообъективов моделью XEEN CF 135mm T2.2, которая предназначена для полнокадровых камер с креплением ARRI PL, Canon EF и Sony E. Новинка характеризуется корпусом из углеродного волокна, покрытием круга изображения 43.2 мм, угол поля зрения 18.8° для полного кадра и 13.6° для матрицы Super 35, 11-ти лепестковой диафрагмой, фирменным покрытием X-coating, минимальным расстоянием для фокусировки 80 см, габаритами (в версии PL) 103.2:113.7 мм и массой 1.4 килограмма. Цена объектива пока не раскрывается. Напомним, что в линейку XEEN CF входят модели с фокусным расстоянием 24 мм, 35 мм, 50 мм и 85mm со светосилой T1.5, а также 16 мм T2.6.

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