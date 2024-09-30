Представлен кинообъектив Tokina Cinema Vista 100mm T2.9 Macro

Японская компания Tokina пополнила ассортимент кинообъективов Cinema Vista моделью 100mm T2.9 Macro, которая может похвастаться встроенной резьбовой опорой для установки на штатив. Новинка также характеризуется металлическим корпусом, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.9, кольцами фокусировки и диафрагмы с зубчатой поверхностью, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», массой 1.3 кг, резьбой для светофильтра 86 мм, диаметром передней части 95 мм, кругом изображения 46.7 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 0,3 м, сменным креплением объектива с возможностью установки на байонеты PL-mount, Canon EF, Sony E и M4/3. Цена и дата начала продаж объектива пока не раскрываются.