Представлен кинообъектив Zeiss Supreme Prime 15mm T1.8

Компания Zeiss пополнила ассортимент кинообъективов моделью Supreme Prime 15mm T1.8, которая оснащается сменными байонетами PL/LPL. Новинка также характеризуется покрытием полного кадра, Super35 и 46.3 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 0.35 м, портом LEMO для технологии расширенных данных, светопропускаемостью T1.5, передним диаметром 114 мм, съемной опорной ножкой 3/8″-16, минимальным дыханием фокуса и массой 2.24 кг. Цена Zeiss Supreme Prime 15mm T1.8 составляет 31625 долларов. Для сравнения, его конкурент ARRI Signature Prime 15mm T1.8 оценен в 34 650 долларов США.