Представлен китайский люксовый внедорожник Hongqi LS7

Китайский люксовый внедорожник Hongqi LS7 сравнили с моделями Rolls-Royce и Bentley. Производитель опубликовал официальные изображения модели.

Hongqi LS7 получит 360-сильный 4-литровый двигатель V8. Ожидается, что старшая версия будет использовать гибридную силовую установку.

Автомобиль получил блок климат-контроля с двумя круглыми ручками управления, между которыми расположились два дефлектора и часы. Ниже расположены физические кнопки климат-контроля. Размеры автомобиля Hongqi LS7 следующие 5695 х 2095 х 1985 мм. По ширине и высоте он превосходит Cadillac Escalade ESV, немного уступая этой модели в длине. Колесная база Hongqi составляет 3309 мм. При этом снаряженная масса LS7 составит 3100 кг.