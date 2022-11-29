Представлен компактный анаморфотный объектив Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x

Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Sony E и Canon RF, а также системы DJI DL. Новинка характеризуется коэффициентом сжатия 1.6x, массой всего 425 граммов, корпусом из углеродного волокна, диаметром переднего фильтра 58 мм, ручной фокусировкой, кольцом фокусировки со стандартными шестернями 0,8 мод и ходом 120°, минимальным расстоянием для фокусировки 90 см, оптической схемой из восемнадцати элементов в тринадцати группах, десятилепестковой диафрагмой с максимальным Т2.9 и минимальным Т16. Цена объектива составляет 1300 долларов.