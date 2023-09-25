Представлен компактный дрон DJI Mini 4 Pro

Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью DJI Mini 4 Pro, которая весит 249 грамм. Новинка также характеризуется габаритами в сложенном состоянии без пропеллера 148:94:64 мм, максимальной скоростью подъема и спуска 5 м/с, скоростью до 16 м/с по горизонтали, 1/1,3-дюймовый датчиком CMOS с разрешением 48 Мп и оптикой с диафрагмой f/1,7 и полем зрения 82,1°, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 60 к/с и 100 к/с, широкоугольным модулем с углом обзора 100°, несколькими датчиками для всенаправленного обнаружения препятствий, автоматического торможения и уклонения, автономностью базовой батареи до 34 минут и до 45 минут с аккумулятором увеличенной ёмкости, а также прямой передачей картинки в разрешении Full HD при 60 к/с на расстоянии до 20 километров. Цена дрона составляет 800 евро.

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