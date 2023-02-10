Представлен компактный объектив Nikkor Z 26mm F/2.8

Компания Nikon представила объектив Nikkor Z 26mm F/2.8, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, включая 3 асферические линзы, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F:2.8, фокусным расстоянием 28 мм (39 мм камерах формата APS-C), системой автофокусировки All-Element Focusing System, программируемым кольцом управления, защитой от атмосферных воздействий, диаметром светофильтра 52 мм, блендой HB-III, массой 130 граммов и минимальным расстоянием для фокусировки 20,3 см. Объектив скоро станет доступен для покупки по цене в 495 долларов.

Представлен анаморфотный объектив Sirui Venus 135mm T2.9 1.8…
Компания Sirui пополнила ассортимент полнокадровых анаморфотных объективов моделью Sirui Venus 135mm T2.9…
Топовая фотокамера Sony A9III готова к выходу…
Сразу несколько заслуживающих доверия инсайдеров сообщают о том, что официальный релиз топовой беззеркаль…
Представлен объектив Voigtlander NOKTON 50mm F/1 Aspherical…
Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Nokton 50mm F/1.0 Aspherical, которая создана дл…
Объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN|Art готов к выходу …
Сетевые источники сообщают, что следующая презентация компании Sigma состоится 7 февраля. В рамках меропр…
Представлен компактный анаморфотный объектив Sirui Saturn 35…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon F…
Дрон DJI Mini 2 SE оценен в 350 долларов …
Компания DJI пополнила ассортимент квадрокоптеров компактной моделью DJI Mini 2 SE, базовая версия которо…
Представлен объектив Meike 25mm F/0.95…
Компания Meike пополнила ассортимент мануальных суперсветосильных объективов моделью Meike 25mm F/0.95, к…
Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8…
Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 14mm F/2.8, которая…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor