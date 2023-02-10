Представлен компактный объектив Nikkor Z 26mm F/2.8

Компания Nikon представила объектив Nikkor Z 26mm F/2.8, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, включая 3 асферические линзы, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F:2.8, фокусным расстоянием 28 мм (39 мм камерах формата APS-C), системой автофокусировки All-Element Focusing System, программируемым кольцом управления, защитой от атмосферных воздействий, диаметром светофильтра 52 мм, блендой HB-III, массой 130 граммов и минимальным расстоянием для фокусировки 20,3 см. Объектив скоро станет доступен для покупки по цене в 495 долларов.