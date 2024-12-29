Представлен компактный объектив Pergear 12mm F/2 II для APS-C

Компания Pergear пополнила ассортимент объективов широкоугольной моделью Pergear 12mm F/2 II, предназначенной для беззеркальных камер APS-C с байонетом Fujifilm X, Sony E, Nikon Z и Canon RF, а также для камер системы M4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18 мм в полнокадровом эквиваленте, минимальным расстоянием для фокусировки 18 см, 10-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2, оптической конструкцией из двенадцати элементов в девяти группах, включая две сверхнизкодисперсионные и две асферические линзы, углом обзора 97°, размерами 66 мм:59.5 мм и массой 230 грамм. Цена объектива составляет эквивалент 280 долларов.