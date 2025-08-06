Представлен компактный роутер TP-Link TL-WR3602BE с Wi-Fi 7

Компания TP-Link пополнила ассортимент роутеров компактной моделью TL-WR3602BE, которая может похвастаться поддержкой Wi-Fi 7. Новинка также характеризуется пропускной способностью до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 688 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, поддержкой Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM и OFDMA для стабильного и быстрого соединения в условиях высокой загруженности сети, двумя регулируемыми внешними антеннами, режимом маршрутизатора, точки доступа, расширителя диапазона, клиента, а также работой с USB-модемами (3G, 4G и 5G), портом WAN 2,5 Гбит/с, LAN-портом 1 Гбит/с, интерфейсом USB 3.0, разъемом питания USB-C, а также совместимостью с внешними аккумуляторами (PD/QC 5 В/3 А). Цена роутера составляет 110 долларов.