Представлен комплект для сборки компьютеров Project Stealth

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных устройств, сегодня объявила о новом технологическом партнерстве с MAINGEAR, разработав новый комплект для сборки компьютеров Project Stealth и специализированные игровые ПК MAINGEAR Stealth. Благодаря идеальному сочетанию стандартных компонентов, совместимых с ATX, с незапатентованными разъемами, состоящими из специальной материнской платы, графической карты и корпуса, Project Stealth избавляет от головной боли, связанной с беспорядком кабелей, трудностями при установке и затрудненным воздушным потоком. Инновационный дизайн делает аккуратную сборку ПК.

Когда дело доходит до сборки ПК, как новички, так и опытные пользователи сталкиваются со множеством проблем. Поскольку большинство кабелей предназначены для подключения к передней стороне материнских плат, путаница кабелей внутри корпуса становится серьезной проблемой при сборке системы. У других также могут возникнуть проблемы с подключением разъемов USB, аудио, блока питания и разъемов передней панели на материнских платах из-за ограниченного внутреннего пространства в корпусе. В ответ на эти вызовы GIGABYTE разработала Project Stealth, используя революционный патент MAINGEAR и дизайн, в котором все разъемы перенесены на заднюю часть материнской платы. Благодаря этой инновации Project Stealth предлагает исключительное решение, состоящее из материнской платы Z690 AORUS ELITE STEALTH, видеокарты RTX 3070 GAMING OC STEALTH и корпуса AORUS C300G STEALTH.

Z690 AORUS ELITE STEALTH перемещает все разъемы, такие как питание ATX, питание процессора, вентиляторы, USB, аудио на заднюю часть материнской платы, что упрощает прокладку и установку кабелей. RTX 3070 GAMING OC STEALTH сочетает в себе разъем питания PCIE на нижней стороне с лучшей в своем классе производительностью в играх. Благодаря этому эксклюзивному дизайну материнской платы и графической карты пользователи могут аккуратно спрятать свои кабели, чтобы получить стильную и гладкую конструкцию с чистым внешним видом. Чтобы связать все это воедино, корпус AORUS C300G STEALTH имеет специальные вырезы, обеспечивающие бесшовную интеграцию как с материнской платой, так и с видеокартой, что позволяет легко прокладывать кабели для эстетичного внешнего вида и простоты сборки.