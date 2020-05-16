Представлен комплект модулей памяти Patriot Viper 4 Blackout объемом 64 ГБ

Новый комплект модулей памяти Patriot Viper 4 Blackout предлагает набор из двух модулей по 32 Гб. Модули оснащены XMP 2.0 профилем для автоматического разгона в одно нажатие. Оперативная память совместима с системами AMD и Intel.

Patriot Viper 4 Blackout предлагает три конфигурации с разными частотами 3000 МГц, 3200 Мгц и 3600 МГц. Память тщательно отбирались и тестировались. Алюминиевый радиатор обеспечивает пассивное охлаждение и придает агрессивный вид, благодаря зазубринам.

Модули память подойдут для профессионалов работающих с больший объемом информации. Производитель дает пожизненную гарантию на модули. Комплект 3000 МГц стоит 285 долларов, 3200 МГц обойдется в 290 долларов, а комплект с частотой 3600 МГц оценивается в 310 долларов.
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