Представлен концепт Hyundai SEVEN SUEV

Компания Hyundai представила свой концептуальный автомобиль - концепт Hyundai SEVEN, который представляет собой электрический SUEV для их бренда Ioniq. Концепт Hyundai SEVEN - это внедорожник, и его демонстрируют на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Концепция SEVEN построена на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP) Hyundai Motor Group, специализированной архитектуре BEV. Длинная колесная база и плоский пол платформы E-GMP позволяют создать совершенно новый класс автомобилей, предлагающий покупателям новые впечатления.

SEVEN имеет аэродинамически чистый силуэт, инстинктивно отличающийся от типичного внедорожника. Низкий передний край капота, единая обтекаемая линия крыши и удлиненная колесная база явно отрываются от традиционных внедорожников с двигателями внутреннего сгорания. Чистый объем минимальных форм SEVEN контрастирует с мощной стойкой и властным, суровым внешним видом.

Даже в темноте SEVEN легко идентифицируется по фирменным параметрическим пиксельным лампам IONIQ, которые отображают последовательность световых сигналов приветствия при запуске. Параметрические пиксели обеспечивают общую нить дизайна, связывая цифровые и аналоговые стили, напоминание о том, что дизайнеры рассмотрели все аспекты дизайна SEVEN, вплоть до одного пикселя.