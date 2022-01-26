Представлен концепт-кар Ola Electric

Индийский производитель электромобилей Ola Electric планирует выпустить свой первый полностью аккумуляторный электромобиль к 2023 году.

Фотография концепт-кара демонстрирует стильный дизайн хэтчбека. Ola начинала как компания, занимающаяся заказом автомобилей, но быстро расширила перейти на производство электромобилей. Два ее электрических скутера, выпущенных в прошлом году, имели определенный успех на рынке. Ola Electric стремится использовать огромные возможности автомобильного сегмента рынка электромобилей, и компания с большим энтузиазмом занимается разработкой электромобиля Ola. Есть также признаки того, что Ola получит финансовую поддержку от японской группы Softbank. Ola продолжает преследовать свои цели по превращению Индии в центр электромобилей. Благоприятный режим регулирования и стимулирования на субконтиненте в сочетании с проблемами и стоимостью автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжает привлекать новых сторонников электромобилей в Индии.
Комментарии и отзывы Ola Electric
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