Представлен конфиденциальный планшет Murena Pixel Tablet

Это заметная наценка, учитывая, что сам Google продаёт Pixel Tablet с 128 ГБ памяти за 399 долларов, а в комплекте с зарядной док-станцией за 479 долларов. Этот аксессуар Murena не включает в комплект поставки. В рамках удаления сервисов Google с планшета Murena избавилась и от магазина приложений Play Store. Вместо него используется App Lounge — витрина, позволяющая скачивать бесплатные приложения анонимно, не раскрывая данных Google. Однако для покупки платных приложений всё же потребуется вход в аккаунт Google. Здесь нет стандартных приложений Google, но Murena Pixel Tablet предлагает альтернативы с упором на конфиденциальность — приложения для обмена сообщениями, электронной почты, карт, веб-браузера, календаря, контактов, заметок и даже диктофона.