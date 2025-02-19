Представлен конфиденциальный планшет Murena Pixel Tablet

После релиза нескольких смартфонов с упором на конфиденциальность компания Murena представила свой первый планшет. Французский бренд адаптирует мобильные устройства, устанавливая на них /e/OS — версию Android, лишённую сервисов и приложений Google, чтобы исключить сбор данных и персональной информации поисковым гигантом. Новый Murena Pixel Tablet следует той же концепции — это модифицированная версия Google Pixel Tablet 2023 года, но без навязанных сервисов. Выбор цвета и объём памяти выше 128 ГБ недоступны, но взамен пользователи получают устройство, за которым не следит корпорация. Официальный анонс Murena Pixel Tablet состоялся в декабре прошлого года, а теперь он поступил в продажу в онлайн-магазине компании по цене в 549 долларов.

Это заметная наценка, учитывая, что сам Google продаёт Pixel Tablet с 128 ГБ памяти за 399 долларов, а в комплекте с зарядной док-станцией за 479 долларов. Этот аксессуар Murena не включает в комплект поставки. В рамках удаления сервисов Google с планшета Murena избавилась и от магазина приложений Play Store. Вместо него используется App Lounge — витрина, позволяющая скачивать бесплатные приложения анонимно, не раскрывая данных Google. Однако для покупки платных приложений всё же потребуется вход в аккаунт Google. Здесь нет стандартных приложений Google, но Murena Pixel Tablet предлагает альтернативы с упором на конфиденциальность — приложения для обмена сообщениями, электронной почты, карт, веб-браузера, календаря, контактов, заметок и даже диктофона.
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